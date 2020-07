Gangs of London: quante puntate sono, durata, quando finisce

Gangs of London è la nuova serie Sky original che dopo aver incantato il Regno Unito è pronta a conquistare anche l’italia. Considerata da molti la Gomorra britannica, ha avuto in patria un grande successo. Diretta da Gareth Evans, la serie tv è ambientata nella Londra contemporanea dilaniata dalle continue e devastanti lotte di potere tra gangster della malavita della Capitale e le bande internazionali del crimine organizzato. Ma quante puntate ha Gangs of London? Quando finisce? Qual è la durata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Quante puntate

La serie va in onda sul canale Sky Atlantic (canale 110) in prima visione a partire da lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21.15. Eccezionalmente il primo episodio sarà disponibile eccezionalmente anche in chiaro dalle 21:30 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e Tivùsat, canale 121 decoder Sky) e anche dalle 21.15 su Youtube per 48 ore sul canale ufficiale Sky Italia.

In tutto la serie Gangs of London è composta da nove puntate. Visto il grande successo avuto in Inghilterra, è già stata rinnovata per la seconda stagione. La serie, creata da Gareth Evans e Matt Flanner, è prodotta da Pulse Film e Sister Pictures per Sky. La fiction è visibile in qualsiasi momento su Sky on demand e in streaming su NOW TV.

Durata

Il primo dei nove episodi della prima stagione di Gangs of London ha una durata di circa un’ora e mezza, mentre i restanti episodi sono di circa 50 minuti. Eccezionalmente il primo episodio a in onda in chiaro su TV8 dalle 21.30 del 6 luglio 2020 e sul canale Youtube di Sky Italia, dove rimarrà visibile per 48 ore.

Quando finisce

La serie tv Gangs of London va in onda il lunedì in prima serata dalle 21.15 su Sky Atlantic per cinque settimane, a cominciare dal 6 luglio 2020. In tutto sono previste nove puntate. Ecco il calendario degli appuntamenti.

Lunedì 6 luglio, 21.15: Episodio 1 (della durata di circa un’ora e mezza)

Lunedì 13 luglio, 21.15: Episodio 2 e 3

Lunedì 20 luglio, 21.15: Episodio 4 e 5

Lunedì 27 luglio, 21.15: Episodio 6 e 7

Lunedì 3 agosto, 21.15: Episodio 8 e 9 (finale di stagione)

Gangs of London quante puntate: la trama

La serie, come si evince dal titolo, è ambientata a Londra. La capitale britannica è dilaniata da sanguinosi e violenti scontri tra i vari gruppi criminali di potere che controllano diverse zone. Garante della pax tra questi gruppi criminali è il clan Wallace, famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici da e per Londra che basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa.

Tutto cambia dopo il brutale assassinio del patriarca Finn Wallace. Chi è il mandante di un così grave omicidio? Il vuoto di potere che si viene a creare può essere pericoloso, e più passa il tempo più il rischio di una guerra tra bande si fa concreto. A succedergli è suo figlio Sean (Joe Cole), impulsivo e desideroso di far vedere a tutti chi comanda. Accanto a lui ci sono il fidato Ed Dumani e la sua famiglia, in particolare il figlio Alex.

L’ascesa al potere del giovane Wallace fa storcere il naso a molte delle parti in causa, dalla mafia albanese, alla ’ndrangheta calabrese e il cartello pachistano della droga. Per vendicare il padre, Sean sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica. L’unico che potrebbe evitare di far crollare il già molto fragile equilibrio tra le organizzazioni della malavita è Elliot Finch (Sope Dirisu), un opportunista proveniente dai bassifondi che coltiva un occulto interesse per la famiglia Wallace. Sarà questo semplice “soldato” ad aiutare Sean nel difficile compito che ha ereditato?

Gangs of London, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Gangs of London? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da lunedì 6 luglio 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può farlo grazie alla funzione On demand, oppure in mobilità con Sky Go, o in qualsiasi momento in streaming su NOW TV.

Dove vedere in tv e in streaming la serie

Potrebbero interessarti Mediaset ricorda Ennio Morricone con Baaria: la colonna sonora del maestro Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 6 luglio Baaria: trama, cast, colonna sonora, significato e streaming del film