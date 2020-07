Gangs of London: trama, cast, trailer e streaming della nuova serie tv Sky

Questa sera, lunedì 6 luglio 2020, su Sky Atlantic arriva Gangs of London, serie televisiva britannica prodotta da Pulse Films, Sister Pictures e creata da Gareth Evans. Si tratta di un’epopea criminale che racconta le vicende e contese tra bande rivali e altre organizzazioni criminali nella odierna Londra. Già trasmessa nel Regno Unito e negli Stati Uniti lo scorso aprile, Gangs of London, che si presenta come un prodotto davvero avvincente che terrà i fan del genere incollati allo schermo, si compone di nove episodi di circa un’ora ciascuno. Eccezion fatta per il primo episodio, che ha una durata di un’ora e mezzo. Ma vediamo qui di seguito cosa c’è da sapere su Gangs of London: la trama, il cast, il trailer e come vedere la serie Sky in diretta tv o in streaming.

Gangs of London: trama

La serie inizia con Finn Wallace, il criminale più potente, ricco, temuto e, perché no, rispettato di Londra, che viene ucciso e nessuno sa chi l’abbia ammazzato e per quale motivo. La sua morte rischia di mandare all’aria il fruttuoso ma delicato equilibrio che finora ha tenuto insieme un intero ecosistema nascosto, cioè quello della Londra criminale: si tratta di un mondo parallelo in cui si muovono svariate organizzazioni internazionali – dalla mafia albanese alla ‘ndrangheta, passando per il cartello pakistano della droga – il cui obiettivo comune è fare soldi. Il caos che sta per scatenarsi, però, potrebbe compromettere tutto.

Gangs of London: quante puntate sono, la durata e quando finisce

Ed Dumani, miglior amico del defunto e suo secondo in comando, all’indomani dell’omicidio organizza una riunione tra boss in cui, in sostanza, viene salvaguardato il business. Ad avere un’idea diversa, però, è Sean Wallace, l’erede designato che non vuole altro che scoprire chi ha ordinato la morte di suo padre e vendicarsi.

Gangs of London: cast

Qui di seguito il cast al completo della serie, con gli attori e i rispettivi ruoli nella serie:

Joe Cole – Sean Wallace

Sope Dirisu – Elliot Finch

Lucian Msamati – Ed Dumani

Michelle Fairley – Marian Wallace

Paapa Essiedu – Alexander Dumani

Mark Lewis Jones – Kinney Edwards

Narges Rashidi – Lale

Parth Thakerar – Nasir Afridi

Asif Raza Mir – Asif Afridi

Valene Kane – Jacqueline Robinson

Brian Vernel – Billy Wallace

Jing Lusi – Victoria Chung

Pippa Bennett-Warner – Shannon Dumani

Orli Shuka – Luan Dushaj

Richard Harrington – Mal

Jude Akuwudike – Charlie Carter

Emmett J. Scanlan – Jack O’Doherty

Trailer

Ecco il trailer della serie tv in onda su Sky Atlantic da lunedì 6 luglio.

Gangs of London: diretta tv e streaming

La serie va in onda in prima serata su Sky Atlantic a partire dalle 21.15 di lunedì 6 luglio 2020. I nove episodi possono dunque essere visti sintonizzandosi al canale 110 (o 111) del proprio decoder Sky; è possibile seguire la fiction anche in streaming su NOW TV o trovare l’intera serie sulla piattaforma On Demand.

Come vedere la serie in streaming

