Game of Thrones, la serie prequel è stata cancellata: ecco perché

Game of Thrones ha messo in pausa il progetto Bloodmoon, il prequel che raccontava la storia dei figli della foresta, ambientata cronologicamente tantissimi anni prima della serie madre.

L’episodio pilota con protagonista Naomi Watts era stato persino già girato, eppure HBO (che produce lo show) ha deciso di cancellare la serie prequel. Ma perché?

L’emittente televisiva non ha ancora dato il suo commento ufficiale ma, come ricostruito da ScreenRant, pare che l’episodio pilota sia stato accolto male, al punto che il team della post-produzione è stato costretto a lavorare il doppio per presentare una versione ri-editata.

Un’altra ragione, molto più valida, è la lavorazione dell’altra serie prequel di Game of Thrones, intitolata House of the Dragon, diventata ufficialmente realtà.

Game of Thrones: addio Bloodmoon, arriva House of the Dragons

Mentre Bloodmoon avrebbe portato i telespettatori a migliaia di anni prima delle vicende narrate in Game of Thrones, raccontando di una delle epoche più buie di Westeros, House of the Dragon racconterà delle origini della famiglia Targaryen, i cui ultimi eredi sono stati Jon Snow (seppur scoperto verso la fine) e Daenerys. Un argomento molto più appetibile che avrebbe sicuramente conquistato maggiore interesse rispetto a Bloodmoon.

House of the Dragons ha un altro asso nella manica: la serie s’ispirerà al romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, restando dunque fedele alle idee del creatore della saga (e non divagando come hanno dovuto fare gli autori nella settima e ottava stagione di Game of Thrones, scatenando tantissime polemiche a riguardo). Il prequel sarebbe ambientato trecento anni prima rispetto alla serie originale.

Il progetto è stato annunciato dal presidente della programmazione HBO, Casey Bloys, e la conferma è arrivata anche tramite Twitter.

In conclusione, Bloodmoon avrebbe comportato maggiori rischi di flop essendo un argomento marginale rispetto a House of the Dragons che punta alla storia dei Targaryen.