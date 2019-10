Il Trono di Spade continua, annunciato il prequel: è “La casa del drago”

Se siete stati dei grandi fan di una delle serie più guardate degli ultimi anni, Il Trono di Spade, e non vi siete ancora rassegnati alla sua fine dopo 8 stagioni, questa è senz’altro un’ottima notizia per voi: HBO, casa di produzione televisiva di GOT, ha infatti annunciato l’arrivo di uno spinoff della fortunata serie fantasy. Si intitolerà House of Dragon-La casa del drago e consisterà in un prequel di Game of Thrones in 10 puntate ambientato 300 anni prima dei fatti di GOT e incentrato sulla famiglia Targaryen.

Ad annunciarlo la stessa HBO tramite la pagina social ufficiale della serie; l’azienda ha invece cancellato Bloodmoon, altro prequel creato da Jane Goldman e George R. R. Martin di cui era anche già stato girato un episodio pilota con protagonista Naomi Watts. Bloodmoon, ambientato invece migliaia di anni prima rispetto al Trono di Spade, avrebbe dovuto raccontare l’Età degli Eroi, la Lunga notte durata un’intera generazione e le origini degli Estranei, degli Stark e di Essos, ma la produzione ha dunque deciso di accantonare questo progetto.

Trono di spade prequel, House of dragon basato su Fire and Blood di George R.R.Martin

Come spiegato nel post su Twitter lo spinoff, basato sul libro Fire and Blood sempre di George R. R. Martin, sarà coprodotto da quest’ultimo e da Ryan Condal, al quale è affidata anche la sceneggiatura. Miguel Sapochnik, regista che ha diretto alcuni dei migliori episodi di GOT, si occuperà di girare alcune delle 10 puntate per ora previste de La casa del drago. Questa nuova – e già attesissima – serie fantasy racconterà quindi la dinastia Targaryen e l’ascesa al trono dei potenti sovrani antenati di Daenerys e Jon Snow.

