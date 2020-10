Un’uscita a dir poco rivedibile quella di un giudice di Forum nel corso della puntata andata in onda oggi, lunedì 5 ottobre 2020. Quanto detto dal giudice Gianfranco D’Aietti, sotto gli occhi della conduttrice Barbara Palombelli, ha fatto storcere il naso a molti utenti, e così il video è diventato in poco tempo virale sui social. La storia narrata nella puntata di oggi su Canale 5 riguardava Paolo e Filomena, divorziati con un figlio di 16 anni, Raffaele.

L’affidamento è condiviso, ma Paolo chiede la modifica dell’accordo perché, a suo giudizio, la madre educherebbe male il figlio poiché segue la cosiddetta “ginarchia”, una corrente che teorizza la superiorità della donna sull’uomo. Il ragazzo, intervenuto nello studio di Forum, ha affermato di condividere le teorie della madre, aggiungendo di dedicarsi quotidianamente alle faccende domestiche e di praticare sport con lei. Un modo di fare e di essere duramente criticato dal padre di Raffaele, che vorrebbe invece impartire un’educazione più rigida così da ottenere anche degli atteggiamenti, a detta sua, più adatti ad un maschio.

A quel punto il giudice D’Aietti ha posto una serie di domande al ragazzo, per comprendere come l’educazione della madre possa aver influenzato la sua evoluzione psicologica e sessuale. Il 16enne ha risposto di non essere omosessuale, ma di non avere fidanzate “perché non mi sento all’altezza di avere una donna accanto”. Arriva così il momento della gaffe. Il giudice ha infatti poi chiesto: “Quindi fidanzatine non ne ha avute fino ad adesso? Lei però ha tendenze normali? Non fa outing? Non ritiene di essere gay, no?”.

“Lei ha tendenze normali? Non ritiene di essere gay?” 🥶 #Forum pic.twitter.com/5dBZ9XRu3y — Trash Italiano (@trash_italiano) October 5, 2020

Espressioni fortemente criticate da molti utenti sui social, secondo i quali il giudice avrebbe sostenuto che l’eterosessualità sia una tendenza normale, facendo intuire di contro che essere gay non lo sia. Una gaffe, magari detta in buona fede, che sta facendo il giro del web.

