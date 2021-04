Fuori tema: anticipazioni e ospiti dello show con Ale e Franz su Rai 2

Questa sera, martedì 13 aprile 2021, su Rai 2 in seconda serata inizia Fuori Tema, il nuovo show di Ale e Franz. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Fuori tema.

Anticipazioni e ospiti

In uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Ale e Franz in ogni puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di continuità, differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando tutti i linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo.

Una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult, che vede Ale e Franz calarsi in ruoli e personaggi sempre diversi, trasformarsi nelle annunciatrici tv Alessandra e Franca, in due padri stralunati che assistono dalla tribunetta alla partita di calcio dei loro figli, in improbabili poliziotti, in cani parlanti… Fino a vestire i panni di personaggi celebri della storia e della letteratura, come Romeo e Giulietta o, per le interviste impossibili di Marco Bonadei all’interno del format “Good Night Show”, quelli di Dante e Virgilio e persino di Gesù di Nazareth e Giuda Iscariota; o degli imperdibili protagonisti del format “La vita in differita”, ossia “lo show che spaventa le masse”. Un caleidoscopio di momenti di spettacolo “fuori tema”, diversi tra loro, a volte spiazzanti a volte riflessivi, legati dalla loro peculiare comicità dai tratti surreali e poetici nonché dalle creative scelte registiche di Elia Castangia.

In studio una live band accompagna Ale e Franz in improvvisazioni e jam session con otto ospiti musicali che si susseguono nelle puntate e che a loro volta si mettono in gioco sul territorio della comicità: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco Tricarico.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Fuori tema? Lo show di Ale e Franz va in onda da martedì 13 aprile 2021 su Rai 2 a partire dalle 22.50. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder. Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

