Ultimo aggiornamento ore 17:50
TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 18 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 gennaio 2026

Questa sera, domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 gennaio 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione di Mario Giordano torna a dare spazio al tema della legittima difesa, al centro del dibattito pubblico dopo l’omicidio di Lonate Pozzolo. A seguire, prosegue l’inchiesta sulle truffe presunte ordite dalle Asl per aggirare le normative vigenti sulle liste d’attesa. Infine, la testimonianza esclusiva dell’infermiera aggredita e violentata lo scorso novembre a Gallarate. A confessare, è stato un trentacinquenne di origini gambiane.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 18 gennaio 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
