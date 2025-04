Fuochi d’artificio: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Fuochi d’artificio, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 5, intitolato Ribelle, mentre i suoi cari la cercano, Marta cerca Sara, persa di vista durante l’attacco tedesco. Con lei c’è Vittorio, partigiano e amico, a cui confida il sogno di sabotare l’arsenale nemico.

Nell’episodio 6, intitolato Liberi tutti, Marta e Sara tornano in montagna e si riuniscono con Davide e Marco. È il momento di attuare il piano folle di Marta e Vittorio, che potrebbe portare la pace una volta e per tutte.

Fuochi d’artificio: il cast

Abbiamo visto la trama di Fuochi d’artificio, ma qual è il cast (attori) completo della serie tv? La fiction vanta un cast di giovani promesse e attori affermati. I quattro giovani protagonisti sono interpretati da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico. Accanto a loro, attori più navigati come Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.

Streaming e tv

Dove vedere Fuochi d’artificio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.