Fuochi d’artificio: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 15 aprile 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Fuochi d’artificio, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

Fuochi d’artificio: il cast

Abbiamo visto la trama di Fuochi d’artificio, ma qual è il cast (attori) completo della serie tv? La fiction vanta un cast di giovani promesse e attori affermati. I quattro giovani protagonisti sono interpretati da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico. Accanto a loro, attori più navigati come Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Fuochi d’artificio su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 15 aprile 2025; la terza e ultima il 25 aprile 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 15 aprile 2025

Seconda puntata: martedì 22 aprile 2025

Terza puntata: venerdì 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione)

Streaming e tv

Dove vedere Fuochi d’artificio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.