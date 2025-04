Fuochi d’artificio streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 22 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Fuochi d’artificio, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Dove vedere Fuochi d’artificio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Fuochi d’artificio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Fuochi d’artificio, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 15 aprile 2025; la terza e ultima il 25 aprile 2025. Di seguito la programmazione completa: