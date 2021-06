2 giugno 2021 Frecce Tricolori diretta tv e streaming: dove vederle

Oggi, martedì 2 giugno 2021, si celebra la Festa della Repubblica italiana. Quest’anno, come nel 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma delle celebrazioni non prevede la parata militare, ma ci sarà comunque il tradizionale passaggio delle frecce tricolori su Roma (Altare della Patria, piazza Venezia). Ma dove sarà possibile vedere le Frecce Tricolori in azione in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Diretta tv e live streaming

Annullata la consueta sfilata delle forze militari ai fori imperiali, l’appuntamento principale sarà la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti alla Tomba del milite ignoto, all’Altare della Patria. Durante l’evento per il 75esimo anniversario della Festa della Repubblica, nella prima parte della mattinata di martedì 2 giugno 2021, le frecce tricolori saranno impegnate in alcuni passaggi su Roma. Ma a che ora passeranno le Frecce Tricolori? Il passaggio dovrebbe avvenire intorno alle ore 10. Dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? La Rai proporrà per tutta la giornata approfondimenti e finestre informative dedicate alla Festa della Repubblica: la cerimonia all’Altare della Patria, con il passaggio delle frecce tricolori su Roma, sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle ore 8,55 di oggi, 2 giugno 2021, su Rai 1, all’interno di UnoMattina. Sarà possibile seguire il passaggio delle Frecce Tricolori anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.