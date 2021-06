A che ora passano le Frecce Tricolori su Roma: orario oggi, 2 giugno (Festa della Repubblica)

A che ora passano oggi, 2 giugno 2021, le Frecce Tricolori su Roma in occasione della Festa della Repubblica? Ve lo diciamo subito: il passaggio sulla Capitale è previsto tra le ore 8,40 e le 9,30 del mattino con sorvoli a 2000 metri. Intorno alle 10 il passaggio su Piazza Venezia. Le Frecce Tricolori passeranno su Roma in occasione dei 75 anni della Repubblica italiana. Come da tradizione la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sorvolerà il cielo della Capitale colorandolo di verde, bianco e rosso. Non ci sarà, invece, la parata militare ai Fori imperiali. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio su dove vedere e a che ora le frecce tricolori e il loro passaggio su Roma.

Le Frecce Tricolori effettueranno sorvoli su Roma a 2.000 piedi dal suolo oggi, mercoledì 2 giugno 2021 dalle ore 8,40 alle ore 9.30. Durante le operazioni su Roma l’aeroporto di Roma-Urbe sarà chiuso a tutto il traffico non partecipante e il traffico da/per Ciampino e Fiumicino potrà subire ritardi. Alle 10 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Piazza Venezia, sull’Altare della Patria, per la consueta deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto. In quell’istante la pattuglia acrobatica passerà su piazza Venezia lasciando la scia tricolore che durerà circa 1 ora. Il loro passaggio sarà visibile da tutta la città purché si punti lo sguardo verso il monumento. Non siete di Roma e volete assistere allo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori per il 2 giugno 2021? Nessun problema. L’evento sarà trasmesso in diretta dai canali Rai e in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

