Fratelli Caputo: cosa succederà nella prossima puntata, l’ultima

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction Fratelli Caputo, la quarta e ultima, in onda venerdì 8 gennaio 2020 su Canale 5 alle ore 21,30? Vediamolo insieme. Tutti i nodi vengono finalmente al pettine. Alberto e Nino, i due protagonisti interpretati da Nino Frassica e Cesare Bocci, provano a voltare pagina e fare pace. Alberto potrà ritrovare il proprio equilibrio laddove ha lasciato la sua vita. Nino invece potrà riprendere il ruolo di responsabilità a Roccatella e tenersi il casale nel quale ha sempre abitato. Anche per i personaggi secondari ci sarà il tanto atteso lieto fine.

Location

Quali sono le location della fiction Fratelli Caputo? Anche se ambientata in una location siciliana, Roccatella, la serie tv è stata girata interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell’Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo). Le riprese sono avvenute tra il marzo e l’agosto 2019

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata (la quarta e ultima) di Fratelli Caputo, ma quante puntate sono previste in tutto? Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 23 dicembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 dicembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 6 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 8 gennaio 2021

L’inizio è dunque previsto per mercoledì 23 dicembre 2020 in prima serata dalle 21.25 su Canale 5. L’ultima puntata della serie Fratelli Caputo sarebbe quindi prevista per venerdì 8 gennaio 2021.

