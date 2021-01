Fratelli Caputo: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata di Fratelli Caputo andata in onda mercoledì 6 gennaio 2021 su Canale 5? Alberto è ancora tormentato dai problemi in comune e scoprirà assieme a sua moglie Patrizia il segreto custodito dal figlio Andrea: il ragazzo ha nascosto ai suoi genitori una sua grande passione. Andrea, pur essendo uno studente di Economia, coltiva un altro sogno che ha a che fare con la musica. Il ragazzo ha come obiettivo quello di riuscire a diventare un cantautore e vorrebbe partecipare ad un talent show per riuscire ad ottenere visibilità e il successo sperato. Per questo sogno da realizzare, Andrea potrà contare sul sostegno e sull’appoggio di suo zio Nino.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella terza puntata di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti The Undoing – Le verità non dette: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky Atlantic Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni Fratelli Caputo, il finale di stagione: come finisce la serie