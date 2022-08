Fratelli Caputo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica della serie su Canale 5

Questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, va in onda in replica la prima puntata di Fratelli Caputo su Canale 5. Si tratta di una miniserie con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci che racconta di due fratelli che non si sono mai conosciuti. Nati da madre diverse, hanno lo stesso padre e una rivalità. Scopriamo quali sono le anticipazioni della prima puntata in replica su Canale 5.

Anticipazioni prima puntata: cast e trama in replica

La prima puntata di Fratelli Caputo va in onda in replica mercoledì 10 agosto 2022 e introduce la trama. La storia racconta di Alberto e Nino, due fratellastri figli entrambi di Calogero Caputo, sindaco amatissimo di Roccatella. Ma tra Nino e Alberto c’è una rivalità antica perché Calogero è scappato a Milano abbandonando Nino e la madre Agata per costruirsi una nuova famiglia con Franca e Alberto. Nino è cresciuto senza padre e covando rancore nei suoi confronti e verso Alberto che invece ha avuto un’educazione universitaria e una famiglia compatta. A Roccatella vengono indette le elezioni per il nuovo sindaco e Alberto sceglie di candidarsi così raggiunge la Sicilia con famiglia annessa e si reca presso la casa del padre, dove ci sono anche Nino e la madre Agata. Quest’ultima suggerisce al figlio di candidarsi a sua volta come sindaco e la rivalità ha così inizio.

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.