Le cause della morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Franco Gatti è stato lo storico componente dei Ricchi e Poveri, una delle band italiane più amate di sempre. Franco Gatti è morto il 18 ottobre 2022, a Genova. Le cause del decesso non sono state rese note ufficialmente. Ad annunciare la sua morte (80 anni) sono stati i colleghi e la famiglia: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, le loro parole. In una delle sue ultime interviste, in collegamento con il programma Rai Storie Italiane, il cantante aveva dichiarato che dopo aver contratto il Covid, nel 2020, già affetto dal morbo di Crohn, la sua condizione si era particolarmente aggravata, a seguito di una cura di cortisone.