Francesco – Il Cantico: anticipazioni e streaming evento Roberto Benigni

Questa sera, domenica 4 ottobre 2026, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Francesco – Il Cantico, la serata evento in cui l’amato attore e regista premio oscar, Roberto Benigni, racconta la figura di San Francesco d’Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Cercherò di raccontarvi un Francesco vero, dalla vita straordinaria che vi stupirà”. Queste le parole di Roberto Benigni che introducono la serata evento in cui racconta la figura di San Francesco d’Assisi, partendo dalla vita dell’uomo, attraverso curiosità e aneddoti inaspettati, illustrandone conflitti, contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare Santo e Patrono d’Italia. “E’ il personaggio del medioevo di cui si conosce di più, era talmente affascinante che tutti scrivevano di lui… è stato il più grande plasmatore di anime della storia dell’umanità”, ha aggiunto Benigni. “In mezzo a tanta violenza e avidità lui dimostra a tutti che un nuovo mondo è possibile”.

Streaming e tv

Dove vedere Francesco – Il Cantico in diretta tv e live streaming? La serata evento, come detto, va in onda stasera – domenica 4 ottobre 2026 – alle ore 20,35 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.