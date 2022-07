Francesco Giorgino non fa più parte della redazione del Tg1. Per anni uno dei volti più amati e apprezzati del telegiornale di Rai 1, nelle scorse settimane era stato rimosso dalla conduzione dell’edizione delle 20 dalle direttrice Monica Maggioni dopo il rifiuto di guidare la rassegna stampa del mattino. Un’epurazione che ha riguardato altri due popolari mezzibusti come Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Nel comunicato ufficiale del Cdr del Tg1 si legge: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Giorgino dunque saluta quella che per decenni è stata la sua casa per diventare vicedirettore della Direzione editoriale per l’offerta informativa, di cui a breve diventerà il numero uno, dopo il pensionamento dell’attuale titolare Giuseppina Paterniti, che si congederà a fine anno. Il destino per i tre conduttori dissidenti è dunque ormai chiaro. Giorgino, come detto, ha lasciato la testata del Tg1. Chimenti è stata retrocessa a condurre l’edizione delle 13.30, mentre Emma D’Aquino per ora non condurrà il tg perché impegnata su Rai 3 con il nuovo programma Ribelli e con ogni probabilità presenterà anche Amore Criminale. Al loro posto, alla guida dell’edizione delle 20, oltre ai confermati Elisa Anzaldo e Alessio Zucchini, ha già esordito da qualche settimana Giorgia Cardinaletti e presto arriverà Valentina Bisti.