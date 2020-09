Chi è Francesca Merra, la fidanzata di Salvatore (Salvo) Santarsiero a Temptation Island 2020

Francesca Merra e Salvatore, detto Salvo, Santarsiero sono una delle nuove coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I due sono fidanzati da cinque anni e convivono da tre a Milano. Il loro viaggio nei sentimenti comincia dalla terza puntata, in onda stasera, 30 settembre. La loro storia è nata come amicizia, poi è scoppiato l’amore. Adesso vogliono capire se è il caso di fare un passo in avanti importante, come quello di avere un figlio, o se è meglio lasciar perdere. Ma chi è Francesca Merra? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Francesca Merra

Francesca è originaria, come il suo fidanzato Salvo, della Basilicata. Vive a Milano, città nella quale convive da tre anni con Salvatore. Entrambi lavorano come store manager di un negozio che si occupa della vendita di prodotti biologici. È stata Francesca a contattare la redazione di Temptation Island 2020. I due sono fidanzati da cinque anni ma si conoscono da molto più tempo, perché sono stati amici per anni. Dopo tre anni di convivenza, la ragazza adesso vorrebbe dare una svolta alla relazione e ottenere qualcosa di più: “Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Francesca Merra, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

