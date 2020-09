Chi è Francesca Manzini, la concorrente di Tale e Quale Show 2020

Francesca Manzini è una delle concorrenti del programma di Rai 1 Tale e Quale Show 2020 in onda dal 18 settembre in prima serata. Ma chi è esattamente Francesca Manzini? Si tratta un’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e televisiva. Nata il 10 agosto 1990 a Roma, è figlia del team manager della Lazio (squadra della Serie A) Maurizio Manzini e sorella della doppiatrice Lilli Manzini. Dopo una lunga gavetta (“ne ho fatta tanta – ha raccontato al settimanale Oggi -. Cantavo nelle birrerie a 30 euro a sera, poi per tre anni l’animatrice nei villaggi turistici. Ho preso tante ma tante porte in faccia”), fa il suo debutto in tv nel 2009 sul programma di Rai 1 Festa italiana con le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2012, è fra i doppiatori del programma Gli sgommati, in onda su Sky Uno, dove interpreta, tra gli altri, Mariastella Gelmini e Angela Merkel.

Nel 2016 Francesca Manzini fa l’esordio in radio al fianco di Rossella Brescia e Barty Colucci nel programma Tutti Pazzi per RDS. Dal 2018 è conduttrice della versione mattutina dello stesso programma accanto a Max Pagani. Sempre nel 2016 inaugura un sodalizio professionale con Piero Chiambretti, divenendo prima ospite ricorrente a Grand Hotel Chiambretti e poi ospite fissa a Matrix Chiambretti (entrambi in onda su Canale 5). Il suo ritorno in Rai avviene nel 2018, nel programma di Rai 1 Vieni da me, condotto da Caterina Balivo; nello stesso anno Francesca Manzini partecipa a Mai dire Talk, in onda su Italia 1 e condotto dalla Gialappa’s Band, ed ed esordisce al cinema interpretando un ruolo nel film Benedetta follia, scritto diretto e interpretato da Carlo Verdone. La notorietà presso il grande pubblico arriva nel 2019 grazie alla sua partecipazione come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove non riesce, però, a raggiungere la finale. Nello stesso anno entra nel cast di Striscia la notizia, realizzando alcune imitazioni di Mara Venier. Programma che nel 2020 gli affida la conduzione per una settimana al fianco di Gerry Scotti.

Francesca Manzini: le imitazioni

Ma quali sono, ad oggi, i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica imitati da Francesca Manzini? Di seguito l’elenco:

Sandra Mondaini

Mina

Elisabetta Gregoraci

Mara Venier

Susanna Camusso

Annamaria Cancellieri

Mariastella Gelmini

Angela Merkel

Daniela Santanchè

Maria De Filippi

Chiara Ferragni

Monica Bellucci

Simona Ventura

Ilary Blasi

Asia Argento

Sabrina Ferilli

Francesca Cipriani

Giusy Ferreri

Malika Ayane

La malattia

“Sono stata malata per anni – ha raccontato Francesca Manzini a Verissimo – prima l’anoressia, poi la bulimia. Arrivai a pesare 47 kg e non mi alzavo più dal letto. Mi sono lasciata andare e poi mi sono aiutata da sola, perché ero sola, non avevo nessuno: ero una vagabonda, ho frequentato gente brutta e sono arrivata quasi al baratro, poi l’istinto di sopravvivenza ti sveglia”, ha raccontato. “Se ho pensato a un gesto estremo? Può succedere. Mi sono sempre reinventata, sono rinata da sola. Ho subito dei lutti, anche il lutto di una persona viva, mio padre (Maurizio Manzini, dirigente della Lazio) – ha detto Francesca -. Lui mi ha sempre visto come un fallimento, ma non lo odio. Senza dolore non avrei capito molte cose, non sarei dove sono ora – ha aggiunto -. Senza questi periodi tosti non avrei potuto essere come sono adesso. Il rapporto con il mio corpo oggi? Mi piaccio, mi amo, mi trovo bella. E invito tutte le donne a sentirsi così. Quando ti vedi bella il tuo corpo splende”.

Vita privata, fidanzato

Sulla sua vita privata Francesca Manzini ha rivelato di essere fidanzata: “Sono fidanzata con il Belén. Lo chiamo così perché è italo argentino, si chiama Juan, ha una grande pazienza. Non è facile trovare un uomo che crede in te e ti dice “spacca tutto”. Io ce l’ho”.

Social

Francesca è molto attiva anche sui social. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diversi scatti, stories e video sulla sua vita privata e lavorativa. Inoltre “possiede” un canale YouTube (eccolo).

