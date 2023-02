Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice ospite al Festival di Sanremo 2023

Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice ospite stasera, 8 febbraio 2023, al Festival di Sanremo 2023? Francesca Lollobrigida nasce a Frascati il 7 febbraio del 1991. E’ una pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana e campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, disciplina nella quale detiene ben sedici titoli mondiali in diverse specialità.

Pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, poiché il nonno paterno è uno dei fratelli dell’attrice, vive prevalentemente tra Roma e Baselga di Piné dove si allena. Il 7 gennaio 2018 ha vinto il titolo europeo nella mass start del pattinaggio di velocità. Ha rappresentato l’Italia a tre edizioni dei Giochi olimpici invernali di Soči 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. A quest’ultima edizione ha vinto la medaglia d’argento nei 3000 metri e quella di bronzo nella mass start.

