Frammenti dal passato – Reminiscence: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, lunedì 1 agosto 2022, va in onda Frammenti dal passato – Reminiscence su Sky Cinema 1. Si tratta di un film di genere thriller/sentimentale uscito nel 2021 con la regia di Lisa Joy, che sancisce così il suo debutto nel mondo del cinema. Il protagonista è Hugh Jackman. Scopriamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Frammenti dal passato – Reminiscence. La storia è ambientata in un futuro non molto lontano, esattamente nel 2030, dove la città di Miami è stata quasi sommersa dall’acqua a causa del riscaldamento globale. Il protagonista, Nicolas, è un veterano diventato investigatore privato dei ricordi e su incarico dei clienti fa rivivere emozioni ed eventi delle loro vite passate. Ma un giorno Nicolas incontra una donna, il suo nome è Mae, e se ne innamora. Quando poi scompare, Nicolas ne diventa ossessionato al punto che inizia a cercare ed indagare su di lei scoprendo che la donna fa parte di una cospirazione.

Frammenti dal passato – Reminiscence: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, possiamo invece passare al cast del film. Come già anticipato, il film ha scelto come protagonista Hugh Jackman che interpreta Nicolas. Mae, la donna di cui si innamora, ha le fattezze di Rebecca Ferguson. Scopriamo chi fa parte del cast, tra attori e personaggi:

Hugh Jackman: Nicolas “Nick” Bannister

Rebecca Ferguson: Mae

Thandiwe Newton: Emily “Watts” Sanders

Cliff Curtis: Cyrus Boothe

Marina de Tavira: Tamara “Swati” Sylvan

Daniel Wu: Saint Joe

Mojean Aria: Sebastian Sylvan

Brett Cullen: Walter Sylvan

Natalie Martinez: Avery Castillo

Angela Sarafyan: Elsa Carine

Javier Molina: Hank

Sam Medina: Falks

Norio Nishimura: Harris

Roxton Garcia: Freddie

Nico Parker: Zoe

Streaming e TV

Dove vedere Frammenti dal passato – Reminiscence in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.