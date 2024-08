Fragili streaming e diretta tv: dove vedere la serie

Dove vedere Fragili in diretta tv e in streaming? Al centro della storia, che prende libero spunto da una vicenda realmente accaduta, l’integrazione generazionale. Un gruppo di anziani che viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Dopo un’iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati. Con Massimo Dapporto e Barbara Bouchet. Appuntamento questa sera, 16 agosto 2024, alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Fragili va in onda questa sera, 16 agosto 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 in prima visione assoluta. Si tratta di una mini serie in due parti, che vengono trasmesse entrambe questa sera, in prima e seconda serata. Non ci saranno dunque altre puntate nei prossimi giorni. La durata è di circa quattro ore complessive, fino all’una e mezza.

Fragili streaming live

Se non siete a casa potete recuperare Fragili in streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.