Fragili: trama, cast, quante puntate, location e streaming della serie tv in onda su Canale 5

Fragili è la mini serie in onda in prima tv assoluta su Canale 5 il 16 agosto 2024 alle ore 21.20. La serie è composta da due parti in onda entrambe stasera in prima e seconda serata. La fiction è stata girata sulla riviera del Conero tra Numana e Sirolo ed è diretta da Raffaele Mertes. Un gruppo di persone anziane viene improvvisamente sfrattata dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Al centro della storia, che prende libero spunto da una vicenda realmente accaduta, l’integrazione generazionale. Un gruppo di anziani che viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Dopo un’iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.

Fragili: il cast della serie e la location

La serie vanta un cast d’eccezione. Incentrata sull’integrazione tra anziani e giovani, la fiction prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes vanta un cast di cui fanno parte, tra gli altri, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, atleta e ballerino affetto da sindrome di down. A fornire sostegno organizzativo alle riprese è stata Marche Film Commission, l’ente della Regione Marche che si occupa del settore audiovisivo regionale in tutti i comparti della filiera e promuove le Marche come luogo di produzione cinematografica e come destinazione turistica.

Qual è la location di Fragili? Le riprese sono state effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2023 per una durata di circa cinque settimane alla Riviera del Conero, tra i comuni di Numana e Sirolo, in provincia di Ancona.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fragili? La serie va in onda in prima visione assoluta su Canale 5 questa sera, 16 agosto 2024, dalle ore 21.20. La fiction è divisa in due parti, in onda entrambe questa sera. Non tornerà dunque nelle prossime serate, ma sarà trasmessa tutta oggi.

Streaming e tv

Dove vedere Fragili in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera su Canale 5 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirla in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.