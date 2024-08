Fragili: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Canale 5

Quante puntate sono previste per Fragili, la nuova serie tv in onda su Canale 5? Si tratta di un’unica puntata, in onda su Canale 5 in prima visione assoluta questa sera, 16 agosto 2024, alle ore 21.20. La fiction è divisa in due parti, ma andranno in onda entrambe stasera, in un’unica serata. La trama si ispira a una vicenda realmente accaduta: un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla propria casa di riposo, ritrovandosi a essere accolto in una comunità educativa per ragazzi. Non aspettatevi dunque puntate nei prossimi giorni. Entrambe le parti di Fragili vanno in onda oggi, in prima e seconda serata.

Durata

Ma quanto dura (durata) Fragili? La serie come detto è divisa in due parti, entrambe in onda oggi, 16 agosto. Si comincia alle ore 21.20 circa su Canale 5 e la serie terminerà intorno all’una e mezza. Oltre dunque quattro ore, pubblicità inclusa. Ognuna delle due parti dura infatti circa due ore.