Fosca Innocenti: trama e cast della prima puntata, le anticipazioni

Stasera, venerdì 11 febbraio 2022, su Canale 5 in prima serata tv (ore 21,40) va in onda la prima puntata di Fosca Innocenti, miniserie televisiva italiana composta da 4 puntate, diretta da Fabrizio Costa, prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy e Film Commission Toscana ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata la protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada, si ritroverà alle prese con le indagini su una rapina in banca. Durante questo colpo, i rapinatori, non contenti di aver già preso tutto il denaro delle casse, cercheranno di rubare una valigetta appartenente al proprietario di un bar. Quest’ultimo, però, non vorrà cedere la sua valigetta e quindi ne nascerà una colluttazione, in cui l’uomo verrà ucciso dai rapinatori. Tuttavia, la guardia giurata presente sul luogo della rapina ucciderà uno dei rapinatori, mentre gli altri scapperanno via con il bottino. La pm Perego farà forti pressioni sulla protagonista Fosca Innocenti, in quanto vorrà arrivare velocemente alla chiusura del caso. Il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada riuscirà quindi a trovare un indizio molto importante. In particolare, Fosca Innocenti scoprirà che un barbone ha assistito all’omicidio in banca. Quindi, proprio per questo motivo, la protagonista vorrà andare fino in fondo alla vicenda e alla fine, grazie al suo fiuto nelle indagini, riuscirà a scoprire chi erano i nemici della vittima. Allo stesso tempo, il vice questore scoprirà una novità sulla vicenda del tutto inaspettata. La protagonista della fiction, nella vita è una persona molto diffidente e ci tiene a tenere la sua sfera privata lontana dal lavoro. Nonostante ciò, Fosca si avvicinerà sentimentalmente a Cosimo, personaggio interpretato da Francesco Arca, proprietario di un locale molto famoso nella città di Arezzo.

Cast

Abbiamo visto la trama di Fosca Innocenti, ma qual è il cast completo del fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: