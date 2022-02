Fosca Innocenti streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Stasera, venerdì 18 febbraio 2022, su Canale 5 in prima serata tv (ore 21,30) va in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, miniserie televisiva italiana composta da 4 puntate, diretta da Fabrizio Costa, prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy e Film Commission Toscana ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Dove vedere Fosca Innocenti in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera intorno alle ore 21,30 su Canale 5 e racconta la vita del vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. È una donna attenta e preparata, ama l’equitazione, e vive nella casa colonica ereditata dal padre nella campagna aretina. Il suo unico punto debole è Cosimo, il suo migliore amico di cui Fosca è segretamente innamorata…

Fosca Innocenti streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Fosca Innocenti, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. La prima verrà trasmessa venerdì 11 febbraio 2022; l’ultima venerdì 4 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):