Forrest Gump: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Forrest Gump, film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, il film narra l’intensa vita di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, nato negli Stati Uniti d’America a metà degli anni quaranta e, grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diretto testimone di importanti avvenimenti della storia statunitense.

Trama

Il film spazia su circa trent’anni di storia degli Stati Uniti d’America: Forrest, seduto su una panchina, comincia a raccontare la propria storia, che inizia quando egli stesso era un bambino e si conclude approssimativamente nel 1982. Durante questi anni Forrest conoscerà importanti personaggi della seconda metà del XX secolo come Elvis Presley, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon, stabilirà un nuovo clima di pace tra Stati Uniti d’America e Cina, diventerà una stella prima del football e poi del ping-pong, parteciperà alla guerra del Vietnam e a un raduno hippy, senza tuttavia rendersi realmente conto di quanto tutto questo fosse straordinario. Il film dopo la sua uscita ha avuto un notevole impatto sulla cultura popolare. Frasi come «corri, Forrest, corri» sono diventate parte del linguaggio comune.

Forrest Gump: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Forrest Gump, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Forrest Gump

Robin Wright: Jenny Curran

Gary Sinise: Tenente Dan Taylor

Sally Field: signora Gump

Mykelti Williamson: Benjamin Buford “Bubba” Blue

Haley Joel Osment: Forrest Gump, Jr.

Michael Conner Humphreys: Forrest da bambino

Hanna R. Hall: Jenny da bambina

Mary Ellen Trainor: babysitter di Jenny

Geoffrey Blake: Wesley

Sonny Shroyer: coach Paul “Bear” Briant

Sam Anderson: preside Hancock

Afemo Omilami: sergente istruttore

Marlena Smalls: signora Blue, madre di Bubba

Siobhan Fallon Hogan: Dorothy Harris, autista dell’autobus

Tiffany Salerno: Carla

Marla Sucharetza: Lenore

Michael Jace: membro delle pantere nere

Michael Burgess: Cleveland

Dick Cavett: sé stesso

Lenny Herb: corridore

Rebecca Williams: infermiera alla fermata

Bill Roberson: uomo grasso alla fermata

Streaming e tv

Dove vedere Forrest Gump in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.