Forrest Gump: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Forrest Gump, film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, il film narra l’intensa vita di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, nato negli Stati Uniti d’America a metà degli anni quaranta e, grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diretto testimone di importanti avvenimenti della storia statunitense.
Trama
Il film spazia su circa trent’anni di storia degli Stati Uniti d’America: Forrest, seduto su una panchina, comincia a raccontare la propria storia, che inizia quando egli stesso era un bambino e si conclude approssimativamente nel 1982. Durante questi anni Forrest conoscerà importanti personaggi della seconda metà del XX secolo come Elvis Presley, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon, stabilirà un nuovo clima di pace tra Stati Uniti d’America e Cina, diventerà una stella prima del football e poi del ping-pong, parteciperà alla guerra del Vietnam e a un raduno hippy, senza tuttavia rendersi realmente conto di quanto tutto questo fosse straordinario. Il film dopo la sua uscita ha avuto un notevole impatto sulla cultura popolare. Frasi come «corri, Forrest, corri» sono diventate parte del linguaggio comune.
Forrest Gump: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Forrest Gump, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tom Hanks: Forrest Gump
- Robin Wright: Jenny Curran
- Gary Sinise: Tenente Dan Taylor
- Sally Field: signora Gump
- Mykelti Williamson: Benjamin Buford “Bubba” Blue
- Haley Joel Osment: Forrest Gump, Jr.
- Michael Conner Humphreys: Forrest da bambino
- Hanna R. Hall: Jenny da bambina
- Mary Ellen Trainor: babysitter di Jenny
- Geoffrey Blake: Wesley
- Sonny Shroyer: coach Paul “Bear” Briant
- Sam Anderson: preside Hancock
- Afemo Omilami: sergente istruttore
- Marlena Smalls: signora Blue, madre di Bubba
- Siobhan Fallon Hogan: Dorothy Harris, autista dell’autobus
- Tiffany Salerno: Carla
- Marla Sucharetza: Lenore
- Michael Jace: membro delle pantere nere
- Michael Burgess: Cleveland
- Dick Cavett: sé stesso
- Lenny Herb: corridore
- Rebecca Williams: infermiera alla fermata
- Bill Roberson: uomo grasso alla fermata
Streaming e tv
Dove vedere Forrest Gump in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.