Fiori sopra l’inferno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Fiori sopra l’inferno, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio vedremo il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine giunge anche l’Ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra e nuova vittima designata. Teresa non perde tempo e lo mette subito alla prova: dovrà trovare gli occhi della vittima.

L’ispettore esegue, si incammina nel bosco ma trova uno strano feticcio lasciato dal killer. Dalla parte opposta del promontorio quattro bambini: Mathias, Diego, Oliver e Lucia si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa Battaglia brancola nel buio, non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi dell’Alzheimer. Intanto, un’ombra si muove nel buio e si ferma a pochi metri dalla casa dei Valent.

Nel secondo episodio della prima puntata di Fiori sopra l’inferno, l’uomo nascosto nel buio è Cristian Lusar, ma le sue impronte digitali non corrispondono a quelle della scena del crimine. Intanto Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il Fantasma. Nascosto fra gli alberi, il solito uomo misterioso li osserva. L’indomani, Gaetano Brughi va da Teresa e le rivela che nel punto dov’è stato trovato l’auto di Valent, era sepolto lo scheletro di un bambino. Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura. I suoi vuoti di memoria sono sempre più frequenti. Mathias dà il cellulare a Lucia: potrà fotografare il Fantasma quando andrà a bere il latte.

L’indomani Lucia trova la ciotola vuota e un macabro regalo. La scientifica fa i rilievi mentre la bambina parla con Teresa e le mostra la foto del cervo con la collana. Teresa si fa indicare il punto dove è stata scattata e parte. Il percorso è duro, il freddo intenso e di colpo le gira la testa. Teresa sviene sotto gli occhi del misterioso uomo dal tabarro.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Fiori sopra l’inferno, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: