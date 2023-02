Fiori sopra l’inferno: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Fiori sopra l’inferno, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Travenì. Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all’apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza scuote le coscienze di quel borgo. Presto, l’ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l’unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell’assassino. Mentre la spirale di violenza continua, il legame tra Teresa, Marini e Parisi, la sua squadra, si cementa sempre di più.

Una relazione difficile, fatta di incomprensioni e durezza come avviene spesso in una famiglia, quando si ha a che fare con persone dai caratteri forti. Perché, per Teresa, di una famiglia si tratta. Una famiglia alla quale nasconde il segreto della malattia che ha appena scoperto e che rischia di distruggerla, l’Alzheimer.

Un peso che va a sommarsi al mistero che Teresa è chiamata ad affrontare, quello di un killer atipico che sfugge al suo intuito di profiler. Un mistero che affonda le radici in un esperimento che, ammantato dal velo pretestuoso della ricerca scientifica, celava tutta la sua disumana sconsideratezza. Eco di una violenza non sopita.

Materializzata nell’indifferenza e nell’insensibilità di cui, oggi, sono vittime Mathias, Oliver, Diego e Lucia. Trascurati dai propri genitori, o vittime della violenza di adulti, distanti, cinici, freddi e violenti. I delitti che sconvolgono Travenì, a poco a poco, sembrano stringere un cerchio attorno a loro. Si potrebbe addirittura pensare che il killer li stia proteggendo… Ma non per Teresa Battaglia, che ha conosciuto e provato sulla sua stessa pelle tutto il peso e le contraddizioni dell’animo umano.

Fiori sopra l’inferno: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Fiori sopra l’inferno, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia

Giuseppe Spata: Giuseppe Marini

Gianluca Gobbi: Giacomo Parisi

Massimo Rigo: Hans Knauss

Urs Remond: il Dottor Ian

Lorenzo McGovern Zaini: Mathias

Vittorio Garofalo: Diego

Ruben Santiago Vecchi: Oliver

Tosca Forestieri: Lucia

Mario Ermito: Andreas

Luigi Petrucci: Giulio Nistri

Christian Burruano: Gaetano Brughi

Leda Kreider: Melania Kravina

Maria Sole Mansutti: Vittoria

Riccardo Cicogna: Lucas Ebran

Enea Barozzi: David Knauss

Lorenzo Aquaviva: il Questore Ambrosini

Lorenza Cacciatore: Marta Valenti

Arianna Mattioli: la maestra

Emma Benini: Sara

Ettore Belmondo: Antonio Parri

Luca Filippi: Christian Lusar

Maria Cristina Moglia: Carmen Mura

Laura Mazzi: Suor Anna

Paola Sambo: la madre di Lucas

Location

Abbiamo visto il cast di Fiori sopra l’inferno, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Il set della fiction è stato allestito in Friuli Venezia Giulia, regione in cui è ambientata la storia. La fiction è stata girata a Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, Val Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine, ma alcune scene sono state girate anche in studio a Roma. Le riprese sono iniziate a fine marzo 2022 e si sono concluse a giugno dello stesso anno.

Fiori sopra l’inferno 2 si farà?

Ci sarà una seconda (2) stagione di Fiori sopra l’inferno? Ve lo diciamo subito: no, l’ultima puntata della serie rispecchia il finale del libro, quindi ha una sua conclusione. Va però detto che Tuti ha scritto altri tre libri con protagonista Teresa Battaglia, quindi potrebbero essere prodotte altre miniserie con protagonista questa profiler.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Fiori sopra l’inferno in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale sei episodi): la prima lunedì 13 febbraio 2023; la terza e ultima lunedì 27 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 13 febbraio 2023

Seconda puntata: lunedì 20 febbraio 2023

Terza puntata: lunedì 27 febbraio 2023

Quanto dura (durata) ogni puntata di Fiori sopra l’inferno? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Fiori sopra l’inferno in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live (o rivedere) i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.