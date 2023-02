A che ora inizia Fiori sopra l’inferno: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Fiori sopra l’inferno, la nuova fiction con Elena Sofia Ricci in onda su Rai 1? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Fiori sopra l’inferno in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale sei episodi): la prima lunedì 13 febbraio 2023; la terza e ultima lunedì 27 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 13 febbraio 2023

Seconda puntata: lunedì 20 febbraio 2023

Terza puntata: lunedì 27 febbraio 2023

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Fiori sopra l’inferno, ma qual è la trama della fiction? Travenì. Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all’apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza scuote le coscienze di quel borgo. Presto, l’ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l’unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell’assassino. Mentre la spirale di violenza continua, il legame tra Teresa, Marini e Parisi, la sua squadra, si cementa sempre di più.

Una relazione difficile, fatta di incomprensioni e durezza come avviene spesso in una famiglia, quando si ha a che fare con persone dai caratteri forti. Perché, per Teresa, di una famiglia si tratta. Una famiglia alla quale nasconde il segreto della malattia che ha appena scoperto e che rischia di distruggerla, l’Alzheimer.

Un peso che va a sommarsi al mistero che Teresa è chiamata ad affrontare, quello di un killer atipico che sfugge al suo intuito di profiler. Un mistero che affonda le radici in un esperimento che, ammantato dal velo pretestuoso della ricerca scientifica, celava tutta la sua disumana sconsideratezza. Eco di una violenza non sopita.