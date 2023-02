Fiorello ironizza sulla lettera di Zelensky a Sanremo: “L’Ucraina ricambierà liberando l’Italia da Amadeus”

La presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sanremo ha diviso molto gli opinionisti e si è conclusa con una soluzione che suona come una “via di mezzo” tra un suo videomessaggio e la sua totale estromissione dalla rassegna dell’Ariston: da Kiev invierà una lettera che verrà tradotta dall’ambasciata ucraina e letta in diretta da Amadeus nella serata di sabato.

Il contenuto del testo non è ancora noto, ma durante Viva Rai 2 Rosario Fiorello ha provato ironicamente a prevederlo. “Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese”, ha immaginato il conduttore, che ha poi aggiunto: “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”.

Sull’assenza di Zelensky in video aveva fatto ironia anche La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “Zelensky non realizzerà un videomessaggio al Festival di Sanremo, ma invierà il testo. Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap”.