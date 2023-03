“Piange dalla mattina alla sera”: frecciatina di Fiorello a Tommaso Zorzi, la durissima replica dell’influencer

Frecciatina di Fiorello a Tommaso Zorzi, la durissima replica dell’influencer

Tommaso Zorzi replica a Fiorello che nel corso del suo programma, Viva Rai 2, aveva lanciato una frecciata proprio nei confronti dell’influencer.

Dopo l’esibizione dei ballerini Cristian Prebibaj e Tommaso Stanzani, infatti, Fiorello si è complimentato con i danzatori e, rivolgendosi a Stanzani ha detto: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, infatti, hanno avuto una relazione durata circa un anno. La battuta di Fiorello era riferita allo sfogo social di Zorzi durante il quale l’influencer ha dichiarato tra le altre cose in lacrime: “Io, che sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona in grado di essere padre anzi io voglio essere padre, in questo Paese non lo posso fare”.

La battuta di Fiorello su un tema così delicato non è però piaciuta né ai fan di Zorzi né tantomeno al diretto interessato che ha subito replicato allo showman.

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha postato un video in cui ha scritto: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie” mostrando tutto il suo disappunto.