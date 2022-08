Fiore del deserto: trama, cast, storia vera e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 14 agosto 2022, va in onda Fiore del deserto su Canale 5. Il film in lingua originale si intitola Desert Flower ed è una pellicola biografica tedesca diretta da Sherry Hormann. Uscito nel 2009, il film è tratto dalla storia vera della modella Waris Dirie. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Fiore del deserto racconta la storia vera della modella Waris Dirie e parte dai deserti africani, quando la protagonista ha 3 anni e le viene praticata l’infibulazione. A 13 anni viene venduta come sposa. La sua storia, simile a quella di tante altre bambine nella sua stessa situazione, cambia nel momento in cui riesce a scappare dal suo matrimonio e si rifugia a Mogadiscio. Sua nonna l’aiuta a raggiungere Londra dove trova rifugio e viene coinvolta come serva presso l’ambasciata somala. Non le è concesso imparare la lingua inglese per cui svolge lavori umili per sopravvivere e un giorno incontra un fotografo, Terry Donaldson, che la convince a posare per lui. E quello è il momento in cui le si aprono le porte verso il successo.

Fiore del deserto: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Fiore del deserto. La protagonista è interpretata da Liya Kebede. Ecco l’elenco dei personaggi e degli attori:

Liya Kebede: Waris Dirie

Sally Hawkins: Marylin

Craig Parkinson: Neil

Timothy Spall: Terry Donaldson

Juliet Stevenson: Lucinda

Meera Syal: Pushpa Patel

Anthony Mackie: Harold Jackson

Soraya Omar-Scego: Waris da bambina

Roun Daher Äinan: madre di Waris

Osman Aden Dalieg: padre di Waris

Prashant Prabhakar: Kami

Tim Seyfi: Simon

Teresa Churcher: Infermiera Anne

Streaming e TV

Dove vedere Fiore del deserto in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 14 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.