Fino all’ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel terzo e nel quarto episodio della fiction (che compongono la seconda puntata) la situazione per Diego Mancini si complicherà sempre di più e si farà molto pericolosa. Infatti, il cardiochirurgo si ritroverà a dover fare i conti con un risvolto alquanto drammatico. In particolare, il piano architettato da Cosimo Patruno, riuscirà con successo, in quanto il mafioso riuscirà a scappare dall’ospedale nella quale era ricoverato. A causa di ciò, la pm Pansini, che guiderà le indagini, nutrirà diversi dubbi sul personale dell’ospedale e sarà convinta che sia stato qualcuno dall’interno a favorire la fuga del criminale. Intanto Mino si avvicinerà sempre di più ad Anna e la sosterrà anche nella scelta di incontrare il padre naturale Rocco. Invece, Diego, che sarà sceso a patti con i criminali per riuscire a tenere nascosto il suo segreto, si ritroverà anche costretto a curare uno dei delinquenti che è rimasto ferito durante l’evasione. Poco dopo, Elena noterà che il comportamento di Mancini è più strano del solito e starà quasi per scoprire tutto l’inferno che il futuro marito sta vivendo. Intanto, il protagonista sarà stanco di continuare a vivere in questa situazione e non vorrà più scendere a patti coi criminali continuando a mentire allo stesso tempo, alla sua famiglia. Proprio per questo motivo, Mancini sarà più deciso che mai ad assumersi tutte le responsabilità e vorrà andare a costituirsi alla polizia. Poi però, proprio nel momento in cui l’uomo starà per darlo, verrà a sapere che Vanessa è di nuovo in ospedale. Quindi, il cardiochirurgo darà priorità alla ragazzina…

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della seconda puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare) di Rai 1: