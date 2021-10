Fino all’ultimo battito streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Fino all’ultimo battito streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Dove vedere la quarta puntata di Fino all’ultimo battito in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) stasera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25.

Fino all’ultimo battito streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è la trama? Il chirurgo Diego Mancini si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L’unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti.