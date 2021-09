Fino all’ultimo battito: le location dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (location) Fino all’ultimo battito, la serie tv in onda su Rai 1 il giovedì sera in prima serata? Le riprese sono iniziate a gennaio in Puglia, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che nel frattempo era attivo nel ricovero di pazienti malati di COVID-19. Altri luoghi delle riprese sono stati: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il centro storico di Molfetta. Alcune scene, inoltre, sono ambientate nei dintorni di Bari, a Cosenza, a Polignano a Mare, a Conversano e a Bitonto.

Streaming e tv

Dove vedere Fino all’ultimo battito (qui sopra le location) in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 tutti i giovedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.