Fino all’ultimo battito: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Fino all’ultimo battito andata in onda lo scorso giovedì su Rai 1? Nella scorsa puntata Cosimo ha fatto scagionare Diego da tutte le accuse del pm, grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli. Ovviamente il cardiochirurgo, a causa di questo ulteriore aiuto da parte del boss, è ancora più in debito con lui. Intanto Patruno si è sentito male e Rosa ha deciso di chiamare Diego, che ha visitato Cosimo e ha capito che è necessaria una trasfusione di sangue per salvargli la vita. Elena è venuta a sapere che sua figlia Anna sta aiutando Mino Patruno a organizzare una campagna sui social. La donna, quindi, ha deciso d’informare Diego che è andato su tutte le furie. L’uomo ha avuto un confronto con Anna e l’ha intimidita di chiudere ogni rapporto con il nipote del boss. Nel mentre Mino, che ha lo stesso gruppo sanguigno di suo nonno, ha deciso di donargli il sangue per salvargli la vita. E’ stato Diego ad occuparsi della trasfusione, però non ha voluto farsi vedere da Mino, in quanto il giovane avrebbe potuto riferire tutto ad Anna. Successivamente, la vita del cardiochirurgo è venuta nuovamente sconvolta da un altro dramma: il piccolo Paolo ha avuto una crisi di rigetto dopo il trapianto. Quindi tutti hanno cercato Diego per aiutare suo figlio, ma non sono riusciti a trovarlo da nessuna parte.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25 OGGI

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.