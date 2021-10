Fino all’ultimo battito: cosa è successo nella seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito andata in onda lo scorso giovedì su Rai 1? Nella scorsa puntata la situazione per Diego Mancini si è complicata sempre di più e si è fatta molto pericolosa. Il cardiochirurgo si è ritrovato a dover fare i conti con un risvolto alquanto drammatico. In particolare, il piano architettato da Cosimo Patruno, è riuscito con successo, in quanto il mafioso è riuscito a scappare dall’ospedale nella quale era ricoverato. A causa di ciò, la pm Pansini, che guida le indagini, ha nutrito diversi dubbi sul personale dell’ospedale e si è convinta che sia stato qualcuno dall’interno a favorire la fuga del criminale. Intanto Mino si è avvicinato sempre di più ad Anna e ha deciso di sostenerla anche nella scelta di incontrare il padre naturale Rocco. Invece, Diego, che è sceso a patti con i criminali per riuscire a tenere nascosto il suo segreto, si è ritrovato anche costretto a curare uno dei delinquenti che è rimasto ferito durante l’evasione. Poco dopo, Elena ha notato che il comportamento di Mancini era più strano del solito ed è andata vicina a scoprire tutto l’inferno che il futuro marito sta vivendo. Intanto, il protagonista, stanco di continuare a vivere in questa situazione, non ha voluto più scendere a patti coi criminali continuando a mentire allo stesso tempo alla sua famiglia. Proprio per questo motivo Mancini più deciso che mai ad assumersi tutte le responsabilità è voluto andare a costituirsi alla polizia. Poi però, proprio nel momento in cui l’uomo stava per farlo, è venuto a sapere che Vanessa era di nuovo in ospedale…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25 OGGI

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.