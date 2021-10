Fino all’ultimo battito: cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata di Fino all’ultimo battito, la fiction andata in onda lo scorso giovedì su Rai 1? Nella scorsa puntata

Diego si è ritrovato nei guai nel momento in cui il suo piano clandestino è stato portato alla luce. L’uomo è finito con le spalle al muro, dal momento che gli uomini del clan hanno scoperto la verità sul suo conto e di conseguenza lo hanno tenuto sotto scacco. Il colpo di scena, infatti, è arrivato nel momento in cui gli uomini del clan di Cosimo hanno deciso di intervenire in prima persona: hanno prelevato Diego e lo hanno portato dal boss. Diego ha dovuto vedersela con la rabbia e la furia cieca di Cosimo. Il protagonista, infatti, è stato picchiato e trattato male dal boss, ma poco dopo Cosimo ha avuto un terribile malore che ha rischiato di compromettere di nuovo la sua vita. Diego, nonostante le cattive azioni che sono state compiute dal boss nei suoi confronti, ha deciso di non fargliela pagare e lo ha salvato per l’ennesima volta. Prima di salvarlo, però, Diego ha chiesto al boss di stringere un patto ben preciso: in cambio vuole che lo lasci libero. Nel frattempo, però, il rapporto tra Diego ed Elena è risultato di nuovo compromesso. La donna si è ritrovata di nuovo sola dal momento che stava aspettando Diego sull’altare per convolare a nozze. Quando l’uomo è tornato a casa ha provato a dare delle giustificazioni a questa sua “assenza” in un giorno così importante ma le sue parole hanno rischiato di compromettere di nuovo la ritrovata serenità con la futura moglie…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25 OGGI

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.