Fino all’ultimo battito: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Fino all’ultimo battito andata in onda lo scorso giovedì 23 settembre su Rai 1? Nel primo episodio della prima puntata Diego, pur di salvare suo figlio, farà un gesto disperato: falsificherà la lista d’attesa mettendo suo figlio davanti alla 14enne Vanessa. Le conseguenze saranno drammatiche. Nel secondo episodio della prima puntata il giudice stabilirà che il boss della malavita Cosimo Patruno dovrà essere operato da Diego. Il boss verrà quindi ricoverato nel reparto di Mancini in attesa dell’intervento. Nel frattempo il padre di Vanessa deciderà di riportare la figlia a casa. Diego, distrutto dal senso di colpa, lo pregherà di lasciare la ragazzina in ospedale.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 OGGI

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.