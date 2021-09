Fino all’ultimo battito: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo della serie tv Fino all’ultimo battito in onda su Rai 1 da giovedì 23 settembre 2021? Protagonisti sono Marco Bocci, Violante Placido. Al loro fianco altri grandi attori italiani come Giovanni Carone, Fortunato Cerlino e Bianca Guaccero. Ma vediamo insieme tutto il cast al completo:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Fino all’ultimo battito, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 tutti i giovedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.