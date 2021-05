A che ora inizia la finale di Amici 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia la finale di Amici 2021, l’ultimo atto del talent show di Maria De Filippi in onda stasera – 15 maggio 2021 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda della finalissima è prevista per le ore 21,29. Sul palco i cinque finalisti (Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni). Ad eleggere il vincitore di questa edizione sarà un voto combinato fra giuria e televoto. Gli alunni in gara si sfideranno in una serie di manche e l’esito verrà deciso per il 50 per cento da una giuria tecnica (per ballo e per canto) presente in studio e per il 50 per cento dal pubblico che voterà da casa tramite il televoto. Il regolamento inoltre prevede che alcune sfide verranno decise esclusivamente dai telespettatori, mentre altre godranno solo del voto delle giurie tecniche. Le sfide si rincorreranno senza sosta, portando i ragazzi a scontrarsi sino alla finalissima in cui si affronteranno i due finalisti. A questo punto a decidere il vincitore sarà solo il televoto.

Durata

Ma quanto dura (durata) la finale di Amici 2021? La finalissima finirà – secondo la guida tv di Mediaset – alle ore 01,17. La durata totale della finale (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 45 minuti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la finale di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? L’ultimo atto del programma andrà in onda sabato 15 maggio 2021 intorno alle ore 21,29 su Canale 5. Se non si potrà seguire la finale del serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.