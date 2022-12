Chi è Fiat 131, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è Fiat 131, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un artista calabrese il cui vero nome è Alfredo Bruno. Sin da sempre è appassionato di musica, anche se la sua carriera è iniziata da poco. Questo nome d’arte particolare racconta una storia: è ispirato al modello della macchina di suo nonno dove da piccolo ha trascorso molto tempo, ascoltando in particolare le canzoni di Lucio Dalla. La svolta per Fiat 131 arriva grazie alla vittoria quest’anno di Area Sanremo, che lo porta alla finale di Sanremo Giovani. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Alfredo porta in questa finale il brano Pupille. Ma chi è Fiat 131, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Scopriamolo insieme.

Classe 1993, è originario di Cosenza. Nel 2022 Fiat 131 vince Deejay on stage il Contest di Radio Deejai, con la canzone Caramelle. Nello stesso anno pubblica la canzone Per sentirsi meno soli, in collaborazione con Piazzabologna e Antonello Venditti. “Ho pianto fino a poco fa! Grazie ad Amadeus e ad Area Sanremo per questa opportunità. Sognavo il Festival di Sanremo da quando nonno Alfredo da bambino mi portava nella sua Fiat 131”, ha raccontato Alfredo Bruno dopo la notizia di essere in finale di Sanremo Giovani 2022. Su Instagram conta oltre 11 mila followers.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Fiat 131, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.