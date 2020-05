Femmine contro maschi: il cast completo del film

Oggi, giovedì 28 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film Femmine contro maschi che vede nel cast tantissimi attori italiani. Alla regia Fausto Brizzi. Ma qual è il cast completo di Femmine contro maschi? Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Marcello

Nancy Brilli: Paola

Salvatore Ficarra: Rocco

Valentino Picone: Michele

Francesca Inaudi: Valeria

Emilio Solfrizzi: Piero

Serena Autieri: Diana

Giuseppe Cederna: Renato

Wilma De Angelis: Nonna Clara

Luciana Littizzetto: Anna

Fabio De Luigi: Walter Bertocchi

Paolo Ruffini: Ivan

Paola Cortellesi: Chiara

Chiara Francini: Marta

Marta Zoffoli: Lisa

Lucia Ocone: Monica

Alessandro Preziosi: Diego

Fabrizio Rizzolo: dott. Piero Morra

Carla Signoris: Nicoletta

Nicolas Vaporidis: Andrea

Giorgia Würth: Eva Castelli

Sarah Felberbaum: Francesca

Matteo Urzia: Alberto

Hassani Shapi: Pakistano

Armando De Razza: Roberto

Rosabell Laurenti Sellers: Flavia

Edoardo Cesari: Lorenzo

Dario Chiazzolino: chitarrista

Gigio Alberti: dottor Pandolfelli

Enzo Salvi: cameo

Massimo Morini: giudice Beatlemania

Alessandra Chiari: Modella nuda

Elena Perino: Modella nuda

Francesca Piccinini: se stessa

Nel cast del film Femmine contro maschi interpretano piccoli ruoli alcuni dei protagonisti del primo film (Maschi contro femmine). Stiamo parlando di Fabio De Luigi, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis, Giuseppe Cederna, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Sarah Felberbaum e Lucia Ocone. Tutti interpretano gli stessi personaggi.

Nel film interpretano se stessi i componenti della band degli Apple Pies, autori anche della canzone “You and me”, cantata nel film da Salvo Ficarra. Presenti poi la band ligure Buio Pesto con il loro leader Massimo Morini che recita in un piccolo ruolo; e Francesca Piccinini, pallavolista di fama internazionale e capitano della Foppapedretti Volley Bergamo, che interpreta se stessa.

In tv e live streaming

Abbiamo visto il cast completo di Femmine contro maschi ma dove è possibile vedere il film in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

