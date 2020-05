Femmine contro maschi: trama, cast, canzoni e location

Questa sera, giovedì 28 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Femmine contro maschi, film del 2011 diretto da Fausto Brizzi, spin off di Maschi contro femmine. Ma qual è la trama? E il cast completo di Femmine contro maschi? Di seguito tutte le informazioni, incluse location, streaming e curiosità, sul film di Fausto Brizzi.

Trama

L’androloga Anna e il benzinaio Piero sono sposati da vent’anni e hanno un figlio. Lei è colta e sofisticata, lui ignorante, tifoso sfegatato della Juventus e fedifrago. Un provvidenziale incidente fa perdere a Piero la memoria, lasciandolo con i ricordi fino al liceo e Anna decide di modellarlo a suo piacimento per trasformarlo nell’uomo perfetto. La donna, anche grazie alle critiche delle sue amiche e del suo stesso figlio, resasi conto che le piaceva anche com’era prima, decide di confessare, ma Piero se ne va di casa, furioso perché sua moglie lo ha sostituito trasformandolo in un altro. Alla fine, durante una partita della Juventus, la moglie gli chiede scusa pubblicamente, spingendo così Piero a voler fare altrettanto. Piero confessa di aver scoperto di tradirla, ma Anna gli rivela a sua volta di esserne sempre stata consapevole. I due si perdonano e tornano insieme.

In Femmine contro maschi, film in onda oggi su Canale 5, vedremo poi il bidello Rocco e l’impiegato Michele suonano in una cover band dei Beatles e sono in procinto di partecipare a un’importante gara musicale, ma le rispettive compagne, Valeria e Diana, non vedono di buon occhio la loro passione. Tuttavia, quando Rocco viene buttato fuori casa dopo l’ennesimo litigio con Valeria, a causa di un malinteso trova riparo presso l’amico e quest’ultima bugia verrà svelata, la convivenza si rivelerà complicata, anche perché Diana ha appena scoperto di essere incinta e non vuole l’amico del marito in casa. Michele, per cercare di risolvere le cose, tenta di parlare con Valeria per farla tornare con Rocco, ma finiscono col litigare e Michele le rinfaccia che, malgrado sembri molto infantile, Rocco desideri fortemente farsi una famiglia con lei e che lei dovrebbe apprezzare le sue passioni perché queste lo rendono un tipo spensierato e sorridente. Alla fine Rocco riesce a riconquistare Valeria, che impara ad apprezzare la sua passione; di contro è Diana a scoprire che Michele suona ancora nella cover band, finendo per cacciarlo di casa. La situazione così si ribalta con Michele che va ad abitare da Diana e Rocco, che si mettono al lavoro per cercare di convincere la moglie a perdonarlo…

Marcello, chirurgo plastico, e Paola, impiegata in banca, hanno due figli e sono divorziati da anni ma quando (una volta al mese) vanno a trovare Clara, madre di lui, ottantenne e malata di cuore, fingono di essere ancora una famiglia felice, nonostante Paola stia assieme ad un altro uomo, Roberto. Marcello scopre dal dottor Pandolfelli che Clara ha avuto un attacco di cuore e le rimangono pochi mesi di vita: pertanto l’accoglie in casa per farle vivere la fine della vita in felicità, fingendo sempre che la famiglia sia unita. Marcello e Paola iniziano a rendersi conto di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra, finché lei lascia Roberto per una battuta estremamente inopportuna verso la madre di Marcello. Marcello scopre infine che il dottor Pandolfelli era il rosticcere della nonna, mascherato da medico per fare in modo che lui si interessasse di più alla madre. Poco tempo dopo, tuttavia, Clara viene realmente ricoverata e le rimangono pochi minuti di vita, nei quali confesserà a Marcello e Paola di aver capito da un pezzo che loro in realtà non stessero più insieme, ma di aver fatto finta di niente per divertirsi guardando i loro goffi sforzi di ingannarla. I due le rivelano che torneranno insieme per davvero e la donna muore serenamente.

Femmine contro maschi: il cast

Abbiamo visto la trama di Femmine contro maschi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Marcello

Nancy Brilli: Paola

Salvatore Ficarra: Rocco

Valentino Picone: Michele

Francesca Inaudi: Valeria

Emilio Solfrizzi: Piero

Serena Autieri: Diana

Giuseppe Cederna: Renato

Wilma De Angelis: Nonna Clara

Luciana Littizzetto: Anna

Fabio De Luigi: Walter Bertocchi

Paolo Ruffini: Ivan

Paola Cortellesi: Chiara

Chiara Francini: Marta

Marta Zoffoli: Lisa

Lucia Ocone: Monica

Alessandro Preziosi: Diego

Fabrizio Rizzolo: dott. Piero Morra

Carla Signoris: Nicoletta

Nicolas Vaporidis: Andrea

Giorgia Würth: Eva Castelli

Sarah Felberbaum: Francesca

Matteo Urzia: Alberto

Hassani Shapi: Pakistano

Armando De Razza: Roberto

Rosabell Laurenti Sellers: Flavia

Edoardo Cesari: Lorenzo

Dario Chiazzolino: chitarrista

Gigio Alberti: dottor Pandolfelli

Enzo Salvi: cameo

Massimo Morini: giudice Beatlemania

Alessandra Chiari: Modella nuda

Elena Perino: Modella nuda

Francesca Piccinini: se stessa

Nel film interpretano piccoli ruoli alcuni dei protagonisti del primo film (Maschi contro femmine): Fabio De Luigi, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis, Giuseppe Cederna, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Sarah Felberbaum e Lucia Ocone. Tutti interpretano gli stessi personaggi.

Nel film interpretano se stessi i componenti della band degli Apple Pies, autori anche della canzone “You and me”, cantata nel film da Salvo Ficarra. Presenti poi la band ligure Buio Pesto con il loro leader Massimo Morini che recita in un piccolo ruolo; e Francesca Piccinini, pallavolista di fama internazionale e capitano della Foppapedretti Volley Bergamo, che interpreta se stessa.

Canzoni

All’interno del film Femmine contro maschi sono presenti diverse canzoni che vanno a formare la colonna sonora della commedia. Ma quali sono i titoli delle canzoni di Femmine contro maschi? Di seguito l’elenco completo (canzoni-cantanti):

Noemi – Vuoto a perdere

Train – Hey Soul Sister

Bruno Zambrini – Ti amo ancora

Christina Aguilera – Beautiful

Luca Carboni – Le storie d’amore

Bruno Zambrini – Il mio migliore amico

Elvis Presley – Always on My Mind

Giusy Ferreri – Non ti scordar mai di me

Bruno Zambrini – Vita quotidiana

Spandau Ballet – How Many Lines

Avril Lavigne – Complicated

Bruno Zambrini – C’era una volta

Raf – Non è mai un errore

L’Aura Abela – Sei come me

Bruno Zambrini – Welcome to Bora Bora

Francesco Baccini – Maschi contro femmine

Jamie Cullum – Music Is Trough

Bruno Zambrini – Noi

Clive Riche – L-O-V-E

Gloria Gaynor – I Will Survive

Bruno Zambrini – Dichiarazione d’amore

Noemi feat. Mannoia – L’amore si odia

Eros Ramazzotti – Più bella cosa

Bruno Zambrini – Maschi contro femmine

Gianluca Grignani – Sei sempre stata mia

Le Vibrazioni – Dedicato a te

Bruno Zambrini – Inizio e fine

Savage Garden – Truly Madly Deeply

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

Bruno Zambrini – Go

Location e curiosità

Quali sono le location di Femmine contro maschi? Dove è stato girato il film? Le riprese della commedia di Fausto Brizzi sono iniziate il 15 febbraio 2010 e sono proseguite per 19 settimane tra Torino, Novara, Rosignano Marittimo, Vado Ligure e Ancona. Il film è stato girato in contemporanea a Maschi contro femmine.

Streaming e tv

Dove vedere Femmine contro maschi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast completo del film Morte sulla scogliera: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Air Force One: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3