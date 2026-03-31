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TV

Fatima: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Fatima: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Fatima, film drammatico del 2020 diretto da Marco Pontecorvo, interpretato da Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sônia Braga, Stephanie Gil e Lúcia Moniz. Il film, tratto dagli eventi della Madonna di Fatima del 1917, presenta la canzone originale Gratia Plena (“Piena di grazia”), interpretata da Andrea Bocelli e composta dal compositore italiano Paolo Buonvino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane pastora di 10 anni, Lúcia dos Santos, e i suoi due giovani cugini, Francisco e Jacinta Marto, riferiscono di aver ricevuto apparizioni della Beata Vergine Maria a Fátima, in Portogallo, verso il 1917. Le loro rivelazioni ispirano i credenti, ma fanno arrabbiare i funzionari della Chiesa cattolica e del governo laico, che cercano di costringerli a ritrattare la loro storia. Mentre si sparge la voce della loro profezia, decine di migliaia di pellegrini religiosi accorrono sul luogo per assistere a quello che è diventato noto come il Miracolo del Sole.

Fatima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fatima, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Joaquim de Almeida: padre Ferreira
  • Goran Višnjić: Arturo
  • Stephanie Gil: Lúcia dos Santos da giovane
  • Alejandra Howard: Jacinta Marto
  • Jorge Lamelas: Francisco Marto
  • Lúcia Moniz: Maria Rosa
  • Marco d’Almeida: António
  • Joana Ribeiro: Vergine Maria
  • Sônia Braga: Lúcia dos Santos
  • Harvey Keitel: professor Nichols

Streaming e tv

Dove vedere Fatima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 31 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Redazione TPI
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