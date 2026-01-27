Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 27 gennaio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 27 gennaio 2026.

Anticipazioni

La sicurezza nelle città alla luce dei recenti fatti di cronaca è al centro dell’inchiesta proposta da “Farwest”. L’inchiesta ricostruisce una serie di casi in cui immigrati irregolari, destinatari di fogli di espulsione o con permessi di soggiorno negati, sono rimasti liberi di aggirarsi sul territorio, arrivando a compiere crimini gravissimi. Tra rimpatri mai eseguiti e procedure giudiziarie sospese, un paradosso che può influire sulla sicurezza dei cittadini. Le stazioni ferroviarie italiane sono al centro dell’attenzione criminale: solo nel 2025, infatti, le aggressioni al personale Fs sono state 330. Ma c’è anche il grande tema delle armi bianche diffuse tra i giovanissimi, spesso poco più che bambini. In un viaggio tra i vicoli di Napoli, le nuove leve della criminalità organizzata raccontano come sia facile procurarsi lame e coltelli: così, spesso, inizia la carriera per entrare nella camorra.

Obiettivo, inoltre, sulla giustizia con un ampio capitolo dedicato ai casi di Garlasco e di Crans Montana, oltre che ai casi di malagiustizia che ogni anno colpiscono quasi 1.000 persone, arrestate e detenute ingiustamente per errori giudiziari. Infine, “Farwest” accende un faro sul lusso della settimana bianca, un sogno ormai riservato ai pochi che possono permetterselo.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 27 gennaio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca