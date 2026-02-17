Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 febbraio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 febbraio 2026.

Anticipazioni

Un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio – a partire dall’audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull’attentato a Paolo Borsellino – apre la puntata di oggi. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l’ipotesi di una “pista nera” con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti. “Farwest” ricostruisce poi il caso esploso dopo le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri che hanno scatenato reazioni politiche e istituzionali e riacceso il confronto sul ruolo pubblico dei magistrati nonché sui confini tra giustizia e politica. A seguire Venezia, la regina indiscussa del carnevale: tra le calli della città per cercare la festa delle feste, dove il lusso, l’alta moda e le antiche tradizioni sono le parole chiave al Ballo Del Doge, l’evento più sfarzoso e opulento di tutta Italia. Infine, la strage di Crans Montana: davanti al tribunale di Sion esplode la rabbia dei familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno presso il Bar Le Constellation, mentre i coniugi Moretti continuano a non riconoscere responsabilità. Non può mancare l’approfondimento sul caso Garlasco: tra ferite, tracce e ricostruzioni della scena del crimine, si esamina l’ipotesi che l’assassino possa non aver agito da solo.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 17 febbraio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.