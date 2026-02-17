Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Immagine di copertina
Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 febbraio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 febbraio 2026.

Anticipazioni

Un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio – a partire dall’audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull’attentato a Paolo Borsellino – apre la puntata di oggi. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l’ipotesi di una “pista nera” con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti. “Farwest” ricostruisce poi il caso esploso dopo le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri che hanno scatenato reazioni politiche e istituzionali e riacceso il confronto sul ruolo pubblico dei magistrati nonché sui confini tra giustizia e politica. A seguire Venezia, la regina indiscussa del carnevale: tra le calli della città per cercare la festa delle feste, dove il lusso, l’alta moda e le antiche tradizioni sono le parole chiave al Ballo Del Doge, l’evento più sfarzoso e opulento di tutta Italia. Infine, la strage di Crans Montana: davanti al tribunale di Sion esplode la rabbia dei familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno presso il Bar Le Constellation, mentre i coniugi Moretti continuano a non riconoscere responsabilità. Non può mancare l’approfondimento sul caso Garlasco: tra ferite, tracce e ricostruzioni della scena del crimine, si esamina l’ipotesi che l’assassino possa non aver agito da solo.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 17 febbraio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 17 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 17 febbraio 2026
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 febbraio 2026 su La7
TV / Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 febbraio su Rete 4
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Amici 25, nuovo crollo emotivo per Valentina: a rischio la partecipazione al serale
TV / Ascolti tv lunedì 16 febbraio: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi Milano-Cortina
TV / Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
Ricerca