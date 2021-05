Quando va in onda Eurovision 2021 con i Maneskin: data, orario e dove

Quando va in onda (data) l’Eurovision 2021 che vedrà i Maneskin – vincitori del Festival di Sanremo 2021 – in gara? La fase calda della 65esima dell’Eurovision Song Contest, lo storico concorso canoro europeo, promosso dall’Ebu (l’Unione europea di radiodiffusione), è iniziata. Quest’anno il concorso si svolge al centro congressi di Rotterdam, nei Paesi Bassi: il 18 e 20 maggio sono in programma le semifinali mentre la finale si terrà sabato 22 maggio.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision 2021 in diretta tv e live streaming? Il concorso sarà visibile interamente sui canali Rai. Nel dettaglio: le due semifinali (18 e 20 maggio) saranno in onda su Rai 4 con il commento di Saverio Raimondo ed Ema Stockholma, mentre l’appuntamento finale (22 maggio) andrà in diretta su Rai 1 dalle ore 20,30, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio (le tre serate saranno trasmesse anche su Rai Radio 2).

Come funziona

Ma come funziona l’Eurovision Song Contest 2021? La gara è praticamente divisa in due, con 33 artisti che dovranno esibirsi in due serate diverse, al termine della quali ci saranno 20 finalisti che canteranno di nuovo, nella serata conclusiva dove dovranno sfidare i cosiddetti “Big Five” ovvero Francia, Germania, Italia (con i Maneskin che si esibiranno quindi solo sabato 22 maggio), Regno Unito e Spagna, più il Paese ospitante.

A rappresentare l’Italia ci sono, come detto, i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021, con il brano “Zitti e buoni” che per l’occasione è stato leggermente modificato sia nel testo sia nella durata. Per rispettare le indicazioni del regolamento della manifestazione, infatti, la lunghezza standard deve essere di massimo tre minuti, e non ci devono essere riferimenti politici, citazioni di marchi commerciali e parolacce.